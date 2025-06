Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025. Au terme des 195,8 km de course entre Gignac Vallée de L’Herault et Carmaux Ségala, le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) et Sandy Dujardin (Team TotalEngeries). Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels) conserve le maillot orange de leader.

Marijn van den Berg wins the 2nd stage of Route d’Occitanie #RDO2025https://t.co/gTx1orZdFA pic.twitter.com/GZ1ybubN6V — Eemeli (@LosBrolin) June 19, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape de la Route d’Occitanie 2025

Marijn van den Berg Dorian Godon Sandy Dujardin

Results powered by FirstCycling.com