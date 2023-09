Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche soir, la 21ᵉ étape de La Vuelta. À l’occasion de cette dernière étape, 6 coureurs tentent de tromper la vigilance du peloton à 30 kilomètres de l’arrivée. À l’avant de la course, on retrouve un joli groupe avec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Kaden Groves et deux coureurs de la Bora-Hansgrohe : Nico Denz et Lennard Kämna.

Remco! Remco! Remco! Five kilometers left at this #LaVuelta23 and they are giving everything out there to fend off the peloton! Photo: @GettySport pic.twitter.com/cMCrx0iwQg — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 17, 2023

À l’entame du dernier tour, le peloton accuse un retard de 15″ mais revient à 500 mètres de l’arrivée. C’est à ce moment que Remco Evenepoel décide de lancer le sprint, mais le Belge se fait déborder par Kaden Groves dans la dernière ligne droite. L’Australien signe sa troisième victoire sur cette Vuelta devant Filippo Ganna et Nico Denz. Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) prend la 4ᵉ place. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) remporte le classement général et décroche le premier Grand Tour de sa carrière.

Remco Evenepoel a essayé jusqu'au bout mais c'est le maillot vert Kaden Groves qui s'offre la dernière étape à Madrid, où Sepp Kuss remporte le Tour d'Espagne 2023 ! #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/iKI2JLAIvC — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 17, 2023

La réaction de Kaden Groves

« C’est sûr, je n’imaginais pas gagner de cette façon. Aujourd’hui, je voulais vraiment prendre l’étape et garder le maillot vert, mais je n’avais pas l’intention de prendre une échappée. Remco était une menace pour le maillot vert et je me doutais qu’il pourrait tenter quelque chose, non pas pour prendre le maillot, mais pour essayer de gagner l’étape. Je savais que je devais le suivre. Ce maillot et ma troisième étape signifient beaucoup pour moi et je dois remercier mon équipe. »

Le classement de la 21ᵉ étape de La Vuelta