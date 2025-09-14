Il n’y aura pas de vainqueur d’étape sur ce 21ᵉ et dernier jour de course de La Vuelta. Comme chaque étape quasiment depuis le début de la compétition, des manifestants pro-palestiniens ont perturbé le déroulé de la course lors de l’arrivée des coureurs sur le circuit final de Madrid. Les organisateurs ont décidé d’arrêter la course et de ne pas assurer la cérémonie protocolaire. Après ses trois victoires d’étape, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) remporte la première Vuelta de sa carrière, son troisième Grand Tour après ses deux Tours de France.

Il devance Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et Tom Pidcock (Q36.5 Prp Cycling Team), qui monte sur le podium d’un Grand Tour pour la première fois de sa carrière. Après le maillot cyclamen sur le Giro, Mads Pedersen s’offre le maillot vert de meilleur sprinter de cette Vuelta 2025. Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) s’offre le maillot de meilleur grimpeur pour la deuxième année consécutive. Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) termine meilleu jeune après avoir renversé Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) sur la dernière étape de montagne. En plus de ses sept victoirs d’étape, la formation UAE Team Emirates – XRG termine meilleure équipe.