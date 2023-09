Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape de La Vuelta. À la veille de la première journée de repos, l’étape a été marquée par des bordures. Dans un premier temps, la Jumbo-Visma a tenté de distancer les favoris, mais n’a pas réussi à tromper la vigilance de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et d’Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Ce groupe de leaders avait pris les devants avant un regroupement général sous l’impulsion d’UAE Team Emirates notamment, qui était piégé. Plus tard dans l’étape, c’est la Soudal Quick-Step qui est à l’initiative d’un coup de bordure, mais les principaux favoris sont à l’affut.

🤯 Ese momento en el que te das cuenta que no va a ser un día tranquilo…

👀 The moment you realise that today's going to be a very tough day at the office…#LaVuelta23 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/qNhTsgi0FO

— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023