Les coureurs repartiront depuis Andorre-La-Vieille et prendront la direction du sud pour cette 4ᵉ étape de La Vuelta. Malgré deux ascensions de troisième catégorie dans les 60 derniers kilomètres, l’Alto de Belltall (9,3 km à 3,7%) et le Coll de Lilla (5,2 km à 4,9%), on devrait assister à un sprint dans les rues de Tarragone.

Nos favoris : Alberto Dainese, Kaden Groves, Marijn van den Berg, Bryan Coquard.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.