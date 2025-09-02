Les coureurs ont rendez-vous avec les montées courtes, mais difficiles du Pays-Basque. Voici la présentation de la 11ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Terrain sinueux typique du Pays basque. La première partie de l’étape sera un peu plus facile, la difficulté se concentrant dans la dernière partie. Le Balcón de Bizkaia et la double ascension vers le Vivero opéreront une sélection radicale, avant d’aborder la courte, mais difficile montée du Pike Bidea à quelques kilomètres de l’arrivée à Bilbao.

Départ fictif : 13 h 30

Arrivée prévisionnelle : 17 h 20

Nos favoris : Giulio Ciccone, Tom. Pidcock, Jonas Vingegaard, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.