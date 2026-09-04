Les coureurs arrivent au sommet de la Sierra de la Pandera ce samedi. Voici la présentation de la 14ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « Nouvelle étape importante en montagne, pendant laquelle la chaleur peut accroître la dureté d’un parcours déjà difficile. Si l’un des favoris connaît une mauvaise journée, il peut dire adieu à ses chances de victoire au classement général sur les rampes de la Sierra de la Pandera. »

Départ fictif : 13 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 19

Nos favoris : Enric Mas, Felix Gall, Richard Carapaz, Tobias Halland Johannessen.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 45 sur Eurosport 1.