Après la dernière journée de repos, les coureurs arrivent au sommet Les lacs de Covadonga. Voici la présentation de la 16ᵉ étape de La Vuelta.

Les lacs de Covadonga et la montée pour les atteindre sont déjà bien connus des cyclistes. Une étape d’une longueur considérable qui comportera deux cols de première catégorie, Fitu et Llomena, où les coureurs partis en échappée joueront un rôle clé avant l’ascension finale vers les lacs. Une étape risquée, car elle se déroulera juste après la journée de repos, et l’un des favoris pourrait en faire les frais.

Nos favoris : Primož Roglič, Enric Mas, Mattias Skjelmose.

Arrivée prévisionnelle : 17 h 18

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.