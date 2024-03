Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Parti à 3,8 kilomètres de l’arrivée, l’Allemand a résisté au retour du peloton pour décrocher sa toute première victoire chez les professionnels. Il devance Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) et Jenno Berckmoes (Lotto Dstny). Après le succès d’Arvid De Kleijn sur Paris-Nice, Brenner permet à la formation Tudor de décrocher une deuxième victoire cette saison.



