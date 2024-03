Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape de Paris-Nice. Au terme des 177,6 kilomètres de course entre Thoiry et Montargis, le Néerlandais s’est imposé au sprint pour décrocher sa première victoire en World Tour. Il devance Laurence Pithie (Groupama-FDJ) et Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Déjà 3ᵉ de la première étape, Pithie s’empare du maillot jaune de leader grâce au jeu des bonifications, dans le même temps que Mads Pedersen (Lidl-Trek).

🏁 Encore un sprint royal à Montargis ! 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 2. 🤩 🏁 Another royal sprint in Montargis! 🏆

⏪Relive the last kilometre of stage 2. 🤩#ParisNice pic.twitter.com/l38wtSX441 — Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape de Paris-Nice