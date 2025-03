Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. Dans la dernière ascension du jour, Fredrik Dversnes distance tous ses compagnons d’échappée avant de s’imposer en solitaire à Pergola. Il devance Mathieu van der Poel (Alpecin-Dceuninck) et Roger Adria (Red Bull Bora-Hansgrohe). Victime d’un ennui mécanique dans les trois derniers kilomètres, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a été reclassée dans le temps des favoris et conserve son maillot bleu.

A lesson in never giving up 🙌🏼

Fredrik Dversnes spent the whole of Stage 5 in the breakaway and won by just 7 seconds at Tirreno-Adriatico 😳

_____________________

🇮🇹 #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/HFlzqS7MwN

— Velon CC (@VelonCC) March 14, 2025