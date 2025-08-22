Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne 2025. Sorti dans le final en compagnie de Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), le champion d’Équateur s’est imposé au sprint devant Sheehan, qui a levé les bras trop tôt. Søren Wærenskjold complète le podium du jour et retrouve le maillot bleu de leader du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne
  1. Jhonatan Narvaez
  2. Riley Sheehan
  3. Søren Wærenskjold

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / ph.Filbarcatta