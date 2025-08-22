Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne 2025. Sorti dans le final en compagnie de Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) et Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), le champion d’Équateur s’est imposé au sprint devant Sheehan, qui a levé les bras trop tôt. Søren Wærenskjold complète le podium du jour et retrouve le maillot bleu de leader du classement général.
Oh noooo, the classic too early celebration by Riley Sheehan and Jhonatan Narvaez flies past him to win the stage! #DeineTour pic.twitter.com/h0DIXAw5wL
— Eemeli (@LosBrolin) August 22, 2025
Le classement de la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne
- Jhonatan Narvaez
- Riley Sheehan
- Søren Wærenskjold
