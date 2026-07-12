Sam Watson (Netcompany Ineos) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de France 2026. Le Britannique s’est imposé au sprint devant Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) et Patrick Konrad (Lidl-Trek) Vainqueur des deux premières étapes, Gregor Mühlberger (Autriche) remporte le classement général de ce Tour d’Autriche 2026. Sur le podium final, il devance Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) et Bauke Mollema (Lidl-Trek).

Sam Watson 🇬🇧 remporte la dernière étape du Tour d’Autriche 🇦🇹 ! Il conclue la semaine de la meilleure des manières pour @NetcompanyINEOS pic.twitter.com/E55RvzDwCo — Les Outsiders TV (@LesOutsidersTV) July 12, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Autriche 2026