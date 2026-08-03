Le Tour de Burgos 2026 s’élance ce mardi. Giulio Pellizzari, Felix Gall, Giulio Ciccone,… Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 48ème édition du Tour de Burgos s’élance ce mardi 3 août. Moins de trois semaines avant La Vuelta, les coureurs s’élanceront pour cinq étapes vallonnées. Créée en 1946, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI ProSeries et rapporte 250 points au vainqueur. L’an dernier, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) avait remporté le classement général devant Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) et Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale). Cette année, Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe), Felix Gall (Décathlon CMA CGM), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ou encore Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) font figure de favoris.

Le palmarès du Tour de Burgos

Le parcours du Tour de Burgos 2026

1ère étape : Gumiel de Izán -> Burgos (165 km)

2ème étape : Arcos de la Llana -> Pineda de la Sierra (178 km)

3ème étape : Excavaciones Mikel -> Balneario de Corconte (184 km)

4ème étape : Palazuelos de Muñó -> Briviesca (178 km)

5ème étape : Caleruega -> Lagunas de Neila (137 km)

Les favoris du Tour de Burgos 2026





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆





Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆





Felix Gall (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) ☆☆













Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ☆





Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) ☆





Oscar Onley (Netcompany Ineos) ☆





Comment suivre le Tour de Burgos 2026 à la TV ?

Le Tour de Burgos 2026 sera diffué en direct sur les antennes de la chaîne L’Équipe 21.