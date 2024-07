Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mardi, la 10ᵉ étape du Tour de France 2024. Dans un début d’étape très calme, Harm Vahoucke (Lotto Dstny) et Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) prennent quelques longueurs d’avance sur le peloton. Mais les hommes de tête n’insistent pas et se font reprendre à plus de 120 kilomètres de l’arrivée. Au sprint intermédiaire, Jasper Philipsen passe en tête du peloton devant le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), enfermé contre les barrières.

Idéalement placé dans le final et parfaitement lancé par Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen s’impose nettement au sprint à Saint-Amand-Montrond. Il devance le maillot vert Biniam Girmay et Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech). Après deux deuxièmes places, Jasper Philipsen lève les bras pour la première fois sur ce Tour de France. Il s’agit de sa septième victoire sur la Grande Boucle.

#TDF2024 | 🔥 LA VICTOIRE DE PHILIPSEN AU SPRINT ! Le Belge s’impose devant Girmay et Ackermann. pic.twitter.com/rwTffgrWy3 — francetvsport (@francetvsport) July 9, 2024

Le classement de la 10ᵉ étape du Tour de France 2024

Jasper Philipsen Biniam Girmay Pascal Ackermann

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Kobe Goossens (Intermarché-Wanty)