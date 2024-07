Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté, ce samedi, la 8ᵉ étape du Tour de France 2024. Dès les premiers mètres, la formation EF Education-EasyPost met le feu aux poudres avec l’accélération de Stefan Bissegger et Neilson Powless, suivis par le maillot à poix Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Alors que les trois hommes commençaient à creuser l’écart, EF Education-EasyPost relance l’allure dans le peloton malgré leur supériorité numérique à l’avant, avec Alberto Bettiol qui met sur orbite Ben Healy. Mais le peloton ne laisse pas partir. Finalement, Bettiol et Bissegger décident de se relever à plus de 150 kilomètres de l’arrivée et laissent Abrahamsen seul en tête.

💪 Congratulations to 🇳🇴@AbraJonas who has been nominated as @century21fr most combative rider of the day! 💪 Félicitations à @AbraJonas qui a été élu coureur le plus combatif du jour, par @century21fr !#TDF2024 | @UnoXteam pic.twitter.com/75Z3FaE3MY — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2024

Après 138 km seul en tête, Abrahamsen est repris à 14 kilomètres de la ligne par le peloton, emmené par les équipes de sprinters. Parfaitement emmené par ses coéquipiers dans le dernier kilomètre, Biniam Girmay s’impose au terme d’un sprint en bosse à Colombey-les-Deux-Églises. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Girmay décroche sa deuxième victoire sur ce Tour de France et conforte son maillot vert.

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)