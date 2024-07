211 kilomètres de course entre Évaux-les-Bains et Le Lioran ce mercredi. Voici la présentation de la 11ᵉ étape du Tour de France 2024.

Étape de moyenne montagne au programme ce mercredi. Avec 211 kilomètres vallonnés entre Évaux-les-Bains et Le Lioran, cette 11ᵉ étape devrait convenir aux baroudeurs. Dans les premiers kilomètres, on devrait assister à une belle bataille pour prendre la bonne échappée du jour. Dans les 50 derniers kilomètres, les ascensions s’enchaineront avec le Col de Néronne (3,8 km à 9,1%), le Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), le Col de Pertus (4,4 km à 7,9%) et enfin le Col de Font de Cère (3,3 km à 5,8%).

Départ fictif : 11 h 20

Arrivée prévisionnelle : 16 h 54

Nos favoris : Maxim Van Gils, Valentin Madouas, Ben Healy, Stephen Williams.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 05 sur France 2 et Eurosport 1.