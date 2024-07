Début de la troisième semaine avec 188,6 km entre Gruissan et Nîmes. Voici la présentation de la 16ᵉ étape du Tour de France 2024.

Après la deuxième et dernière journée de repos, la troisième semaine du Tour de France commence ce mardi. Au programme de cette 16ᵉ étape : 188,6 kilomètres de course entre Gruissant et Nîmes. Le parcours ne présente pas de grandes difficultés et les sprinters devraient avoir le dernier mot. Les routes sont exposées, mais le vent ne devrait pas souffler très fort dans la région ce mardi.

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 31

Nos favoris : Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur France 3 et Eurosport 1.