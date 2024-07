Les coureurs escaladeront la Cime de la Bonette, qui culmine à 2802 mètres d’altitude, avant l’ascension finale d’Isola 2000. Voici la présentation de la 19ᵉ étape du Tour de France 2024.

Étape de haut montagne au programme ce vendredi ! Les coureurs s’élanceront d’Embrun et grimperont rapidement le Col de Vars (18,8 km à 5,7%). Le peloton se dirigera ensuite au sommet de la cime de la Bonette (22,9 km à 6,9%), la route la plus haute de France à 2 802 mètres d’altitude. Après une longue descente, les coureurs auront rendez-vous avec la montée finale d’Isola 2000 (16,1 km à 7,1%). Avec 4400 mètres de dénivelé positif en 144,6 km de course, on devrait assister à une belle bagarre entre les favoris du classement général.

Départ fictif : 12 h 20

Arrivée prévisionnelle : 16 h 28

Nos favoris : Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 00 sur France 2 et Eurosport 1.