Markel Beloki (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour de l’Ain 2026. Au terme des deux ascensions du Col de Portes (14.6km à 5.4%), un groupe de neuf favoris se détache à l’avant de la course. À moins de 10 kilomètres de l’arrivée, Markel Beloki place une belle attaque et s’isole en tête de course. Le fils de Joseba Beloki s’impose en solitaire à Lagnieu après avoir rapidement creusé sur le groupe de chasse. Il devance Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) et Nicola Conci (XDS Astana Team), qui coupent la ligne à 54″ de l’Espagnol. À 21 ans, Beloki décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune, avant la troisième et dernière étape ce jeudi.

Le classement de la 2ème étape du Tour de l’Ain 2026

  1. Markel Beloki
  2. Noa Isidore
  3. Nicola Conci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : Xavier Pereyron / LNC