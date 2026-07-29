Markel Beloki (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour de l’Ain 2026. Au terme des deux ascensions du Col de Portes (14.6km à 5.4%), un groupe de neuf favoris se détache à l’avant de la course. À moins de 10 kilomètres de l’arrivée, Markel Beloki place une belle attaque et s’isole en tête de course. Le fils de Joseba Beloki s’impose en solitaire à Lagnieu après avoir rapidement creusé sur le groupe de chasse. Il devance Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) et Nicola Conci (XDS Astana Team), qui coupent la ligne à 54″ de l’Espagnol. À 21 ans, Beloki décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune, avant la troisième et dernière étape ce jeudi.

Stage 2 of Tour de l’Ain belongs to Markel Beloki, who celebrates his first ever professional victory! 🇪🇸🏆 Brilliant ride! #TourdelAin pic.twitter.com/bBpqwKBEWg — Eemeli (@LosBrolin) July 29, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de l’Ain 2026

Markel Beloki Noa Isidore Nicola Conci

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