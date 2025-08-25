Elliott Rowe (Grande-Bretagne) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Présent à l’avant dans l’échappée d’une vingtaine de coureurs, le Britannique s’est imposé au sprint devant Louis Leidert (Allemagne) et Alexandre Kess (Allemagne). 10ᵉ de l’étape, Maxime Decomble (France) s’empare du maillot jaune de leader, 06″ devant Simon Dalby (Danemark).
It’s the youngest man from the breakaway, Elliot Rowe, who wins the stage 2 of Tour de l’Avenir! Huge win for the young Brit! 🔥
Maxime Decomble becomes the new race leader! #TourdelAvenir pic.twitter.com/C5c2jSvKQQ
