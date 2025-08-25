Elliott Rowe (Grande-Bretagne) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Présent à l’avant dans l’échappée d’une vingtaine de coureurs, le Britannique s’est imposé au sprint devant Louis Leidert (Allemagne) et Alexandre Kess (Allemagne). 10ᵉ de l’étape, Maxime Decomble (France) s’empare du maillot jaune de leader, 06″ devant Simon Dalby (Danemark).

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de l’Avenir
  1. Elliott Rowe
  2. Louis Leidert
  3. Alexandre Kess

Crédit : lewiscatel / Tour de l’Avenir