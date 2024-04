Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie. Au terme des 165,7 kilomètres de course, disputées sous des températures froides entre Château d’Oex et Fribourg, le Français s’est imposé au sprint devant son coéquipier Andrea Vendrame et Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). 4ᵉ du prologue ce mardi, Dorian Godon fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader.

Dorian Godon fait coup double sur la première étape du Tour de Romandie ! Le coureur de Decathlon-AG2R s'impose devant son coéquipier Andrea Vendrame et prend la tête du classement général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/OJckEn2VfT — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 24, 2024

La réaction de Dorian Godon :

« Toute l’équipe a fait un super travail comme depuis le début de la saison. Jaakko Hänninen a roulé dans le final pour revenir sur les échappées. En haut de la dernière difficulté, je me suis fait distancer, mais Jordan Labrosse et Bruno Armirail m’ont ramené sur le peloton à 3 km de l’arrivée, puis Nicolas Prodhomme, qui est un grimpeur, m’a parfaitement lancé le sprint. Finalement, nous réalisons le doublé avec Andrea Vendrame et je prends le maillot de leader, cela fait vraiment plaisir. C’est ma première victoire en WorldTour. Je me suis montré patient jusque-là et j’ai été récompensé aujourd’hui. Le maillot jaune ? C’est du bonus. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie

Dorian Godon Andrea Vendrame Gianni Vermeersch

