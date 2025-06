Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Slovénie 2025. Le champion des Pays-Bas s’est imposé au sprint devant Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta). Comme l’an dernier, Groenewegen remporte la 1ʳᵉ étape du Tour de Slovénie et s’empare du maillot vert de leader.

Dylan G wins the first stage of #TourOfSlovenia, Bauhaus 2nd and Peñalver 3rd.https://t.co/wOlgDu42Vv pic.twitter.com/hKxtgsDz4Q

— Eemeli (@LosBrolin) June 4, 2025