Casper van Uden (Picnic PostNL) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Tour de Turquie 2026. En l’absence des purs sprinters, distancés dans les principales ascensions du jour, le Néerlandais s’est montré le plus rapide. Il devance Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort) et Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber). Casper van Uden décroche sa cuinquième victoire chez les professionnels et offre à la Picnic PostNL sa première victoire en 2026. Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma) est toujours leader de la course.
Casper van Uden 5’inci etabı kazandı! 🇹🇷
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Casper van Uden has won Stage 5. 🇹🇷#tur2026 pic.twitter.com/laW8aAdaEt
— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 30, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour de Turquie 2026
- Casper van Uden
- Marcin Budziński
- Nikita Tsvetkov
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