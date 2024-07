Corbin Strong (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, le Néo-Zélandais s’est imposé au sprint dans les rues d’Ouffet. Il devance Emilien Jeannière (TotalEnergies) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Strong décroche sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

