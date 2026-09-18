Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape du Tour des Abruzzes 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le Normand s’est imposé au sprint devant son compatriote Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team). Nicola Conci (XDS Astana Team Development Team) complète le podium du jour. Vauquelin fait coup double et remporte le classement général de ce Tour des Abruzzes 2026 devant Mathys Rondel et Alessandro Fancellu (MHB Bank CSB Telecom Fort). À 25 ans, Vauquelin décroche ses deux premières victoires sous le maillot de la Netcompany Ineos.



Kevin Vauquelin remporte le Tour des Abruzzes ! Le Français s’impose sur la dernière étape et s’adjuge le classement général #LesRP pic.twitter.com/jN212lKFLy — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 18, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour des Abruzzes 2026

Kévin Vauquelin Mathys Rondel Nicola Conci





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