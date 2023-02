Le deuxième jour de la 55e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2023 s’est déroulé le samedi 18 février avec une épreuve de cyclisme reliant Mandelieu à Antibes. La course était très disputée dans les derniers kilomètres, mettant en lumière Thibaut Pinot et Kévin Vauquelin, mais finalement remportée par le Danois Mattias Skjelmose Jensen. Le Danois s’est imposé au sprint sur la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il devance Neilson Powless (EF Education EasyPost) à nouveau deuxième et Kévin Vauquelin, le vainqueur de la veille est 3e de l’étape conserve la première place du classement général avec une avance de 7 secondes sur Powless.

L’étape a été marquée par une belle performance des coureurs français, avec six représentants dans le top 10. Le final a été animé notamment par une attaque de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui a vu Anthony Turgis (TotalEnergies) terminer 4e, Benjamin Thomas (Cofidis) 5e, David Gaudu (Groupama-FDJ) 6e, Clément Venturini (AG2R Citroën Team) 7e, et Romain Bardet (Team DSM) 9e.

Kevin VAUQUELIN, 21 ans – français – 3ème de la deuxième étape

« J’ai tenté à nouveau de sortir à un kilomètre de l’arrivée, cela ne l’a pas fait aujourd’hui. Malgré tout, j’arrive à faire le sprint pour la troisième place. Après un début d’étape très agité où il était difficile de contrôler, je suis content de conserver mon maillot de leader à la veille de la dernière journée. Je remercie encore tout le monde, le vélo est un sport d’équipe et cela s’est vérifié encore aujourd’hui. Mon Tour des Alpes-Marîtimes et du Var est déjà réussi, je n’ai pas de pression. J’ai forcément envie de terminer le travail. »