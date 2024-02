Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes. Sur le circuit final autour de Valbonne, les attaques fusent dans le peloton, mais aucun coureur ne parvient à faire la différence. Le dernier rescapé de l’échappée, Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur), est repris par le peloton dans les deux derniers kilomètres. C’est Ethan Vernon qui s’impose au sprint devant Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL) et Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels). À 23 ans, Vernon s’impose pour sa toute première course sous le maillot de l’équipe Israel – Premier Tech et prend la tête du classement général.

WIN FOR VERNON ! 😍

🇬🇧 The British rider wins the first stage of the #Tour06 and takes his 1st victory for @IsraelPremTech ! 🏆

Congrats @EthanVernon22 👏 pic.twitter.com/kslV8sM3zz

