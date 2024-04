Simon Carr (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour des Alpes. Dans l’ascension du Passo del Vetriolo, le Britannique accélère et se débarrasse de son dernier compagnon d’échappée : Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Dans la descente, Chris Harper (Jayco-AlUla) et Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) accélèrent dans le groupe des favoris, mais les deux Australiens chutent dans le même virage, à quelques secondes d’intervalle, alors qu’ils étaient sur le point de reprendre Simon Carr. Si Ben O’Connor parvient à repartir rapidement, Harper semblait sonner, après avoir heurté sa tête contre un lampadaire.

👀 Enorme chute de Chris Harper à 25km de la fin de la quatrième étape du Tour des Alpes !#lequipeVELO pic.twitter.com/XAVm0KpI7V — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 18, 2024

Derrière, suite à cette chute, le groupe des favoris temporise. Valentin Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) en profite pour attaquer. Derrière, le leader de la course Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) tente de limiter l’écart et parvient à revenir sur Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) et Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), qui avaient pris quelques longueurs d’avance. À 25 ans, Simon Carr s’impose en solitaire et décroche sa septième victoire chez les professionnels. Il devance Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) et Ben O’Connor. Juan Pedro Lopez conserve le maillot vert de leader.

Victoire de Simon Carr sur la quatrième étape du Tour des Alpes ! #lequipeVELO pic.twitter.com/Q7GoJnA26s — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 18, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour des Alpes

Simon Carr Michael Storer Ben O’Connor

