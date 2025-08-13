Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. Le Norvégien s’est imposé au sprint devant le jeune belge Steffen De Schuyteneer (Lotto Cycling Team) et Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). 9ᵉ de l’étape, Mads Pedersen (Lidl-Trek) conserve le maillot bleu de leader du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Danemark
  1. Søren Wærenskjold
  2. Steffen De Schuyteneer
  3. Axel Zingle

