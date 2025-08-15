Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour du Danemark 2025. À 68 kilomètres de l’arrivée, le leader de la course se dresse sur les pédales et reprend les coureurs échappés avant de s’isoler seul en tête à 30 kilomètres de la ligne. Derrière, Antoine L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) part seul en chasse dans le final, mais Mads Pedersen résiste et s’impose en solitaire. Il devance Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck), qui a accéléré dans les derniers mètres, et Antoine L’Hote. Mads Pedersen décroche sa deuxième victoire de la semaine et conforte son maillot bleu de leader.

𝐌arciano

𝐀udaz

𝐃estructor

𝐒ublime 🔥 Pedersen completa su exhibición total en Vejle tras reventar la carrera a 30 km de meta y apuntala su primer puesto en la general del Tour de Dinamarca ❤️‍🔥 Lo has podido disfrutar en Eurosport 2 y @StreamMaxES. #pdnkr25 pic.twitter.com/MS877XuFPF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 15, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Danemark

Mads Pedersen Tibor Del Grosso Antoine L’Hote

Results powered by FirstCycling.com