Duarte Marivoet (UAE Team Emirates Gen Z) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour du Rwanda 2025. Âgé de 20 ans, le Belge s’est imposé en solitaire dans les rues de Butare. Il devance Awet Aman (UCI WCC Men’s Team) et Fabien Doubey (Team TotalEnergies). Duarte Marivoet décroche sa première victoire chez les professionnels, lui qui dispute sa deuxième saison au sein de l’équipe UAE Team Emirates Gen Z. Après sa victoire sur la 4ᵉ étape, Joris Delbove (Team TotalEnergies) conserve la tête du classement général.

BREAKING:

Belgian cyclist Duarte Marivoet (Team UAE) wins the 5th stage of #TdRwanda2025 in an impressive solo sprint. pic.twitter.com/yag3j3BXoF

