Itamar Einhorn (Israel – Premier Tech) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour du Rwanda. Le champion d’Israël s’est imposé au sprint au terme des 129,4 km de course entre Muhanga et Kibeho. Einhorn devance les coureurs de la Soudal – Quick-Step Devo Team devant William Junior Lecerf et Pepijn Reinderink. Le coureur de la formation Israel – Premier Tech s’empare de la tête du classement général.

BREAKING: Victoire de Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) Itamar Einhorn from @IsraelPremTech Wins Stage 2 of #TdRwanda2024 in a powerful sprint finish! pic.twitter.com/yUtlrAlxdi — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 19, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Rwanda