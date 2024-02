William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour du Rwanda. 3ᵉ du classement général l’an dernier, le jeune belge s’est imposé au sprint pour décrocher sa toute première victoire chez les professionnels. Il s’impose devant Jhonatan Restrepo (Polti Kometa) et Julien Simon (Team TotalEnergies). Pepijn Reinderink (Soudal – Quick Step devo team) conserve la tête du classement général.

BREAKING:

Victoire de William Lecerf! @LecerfJunior from @SoudalQSdevTeam Wins Stage 4 of #TdRwanda2024 in @RubavuDistrict the home of @AmstelMaltRw pic.twitter.com/v9jgy4N3mq

— 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 21, 2024