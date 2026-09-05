Lionel Taminiaux (Lotto Intermarché) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du ZLM Tour 2026. Le Belge s’est imposé au sprint devant Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets) et Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi). Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) règle le sprint du peloton à la 5ème place tandis que Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve le maillot jaune de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du ZLM Tour 2026

  1. Lionel Taminiaux
  2. Martijn Rasenberg
  3. Danny van der Tuuk


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Crédit : Lotto Intermarché