Lionel Taminiaux (Lotto Intermarché) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du ZLM Tour 2026. Le Belge s’est imposé au sprint devant Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets) et Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi). Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) règle le sprint du peloton à la 5ème place tandis que Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve le maillot jaune de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Lionel Taminiaux (Lotto-Intermarché) s’impose sur la 4e étape du #ZLMTour ! Le Belge (30 ans) domine le Néerlandais Martijn Rasenberg (Unibet Rose Rockets) pour décrocher son premier succès de la saison. Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve la tête du général. 📹orga pic.twitter.com/bYdolA46o8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 5, 2026

Le classement de la 4ème étape du ZLM Tour 2026

Lionel Taminiaux Martijn Rasenberg Danny van der Tuuk





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