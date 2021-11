Cyclo-cross : Eli Iserbyt a la coupe du monde comme objectif principal

Publié le 13/11/2021 17:52

Le jeune prodige du cyclo-cross, Eli Iserbyt, semble inarrêtable. Plus jeune champion du monde UCI de cyclo-cross hommes des moins de 23 ans, le coureur belge a désormais la coupe du monde comme objectif principal.

Eli Iserbyt accumule les victoires dans les courses élite de cyclo-cross cette année. Il vient notamment de remporter deux nouveaux succès en Belgique : la manche de la Coupe du Monde UCI à Overijse et le Class 1.1 Koppenbergcross. Le coureur originaire de Pauwels Sauzen-Bingoal semble inarrêtable cette saison. Interrogé par nos confrères du magazine en ligne de l’UCI, le coureur de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal s’est confié sur ses ambitions et objectifs.





Une saison exceptionnelle pour Eli Iserbyt

Interrogé par nos confrères sur le fait qu’il semble inarrêtable après cette double victoire, Eli Iserbyt a expliqué : « Ces deux courses me convenaient vraiment bien, avec beaucoup d'élévation, et le temps était bon pour moi aussi. Je me sentais en confiance. Overijse était un grand objectif pour moi cette saison car c'est l'une des plus grandes courses de cyclo-cross. Gagner là-bas pour la première fois était immense. Et je pense que j'étais encore d'humeur victorieuse le lendemain sur le Koppenberg et tout s'est parfaitement déroulé pour moi. Si vous m'aviez dit la semaine dernière que je gagnerais ces deux courses, cela aurait semblé fou, mais je suis très heureux de ces victoires. Je pense que c'est le plus grand week-end de ma carrière jusqu'à présent ».

Il ajoute ensuite sur sa saison : « Oui, je le pense. D'autant plus que je roule bien sur différents types de parcours. Les autres années, j'avais toujours de mauvais résultats entre les bons, mais cette année, c'est parfait. Je n'ai eu qu'une seule course où je n'étais pas sur le podium. Je suis assez content de cette régularité et c'est ce que je veux faire dans ma carrière ».

La coupe du monde UCI comme objectif principal

Interrogé sur ses objectifs, le jeune prodige belge a déclaré : « Je veux continuer sur cette lancée le plus longtemps possible. Les Championnats d'Europe [le 7 novembre] sont très importants pour moi, et puis chaque week-end, je veux faire de bons résultats dans les courses de la Coupe du Monde UCI. Et je veux aussi bien faire dans les épreuves belges. La Coupe du Monde UCI est l'objectif le plus important pour moi cette saison, donc je me concentre sur ces courses ».

Lorsque nos confrères ont demandé à Eli Iserbyt s’il pensait à la victoire finale, le spécialiste du cyclo-cross a confié : « J'y pense mais je ne cours pas pour la gagner maintenant. Je cours juste pour gagner chaque course de la Coupe du Monde UCI. Avec le système de points que nous avons maintenant, les victoires sont très importantes, donc je suis sur une bonne voie, mais je sais que si je lutte à un moment donné, il est important de prendre le plus de points possible. J'essaie déjà d'être intelligent, mais je pense que la bataille pour la victoire finale est quelque chose à laquelle nous penserons dans les trois ou quatre dernières courses ».