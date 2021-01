Cyclo-cross

Publié le 22/01/2021 13:31

Le Breton Antoine Huby (Cross Team Legendre) s'est offert le titre de Champion de France espoirs à Pontchâteau, son troisième après ceux acquis en cadets et juniors. Il nous parle de sa course, et de sa non sélection au Mondial.

Antoine Huby Champion de France espoirs | © Thomas Maheux

Champion de France Espoirs, tu l’avais déjà fait chez les cadets à Lanarvilly en 2017, chez les juniors à Besançon en 2019, te considères-tu comme un homme de championnat ?

Je ne me considère pas vraiment comme un homme de championnat, mais je les prépare toujours avec affection car c’est une course que j’apprécie particulièrement, et où j’arrive à être performant dans la plupart du temps.

Te sentais-tu à l’aise sur le circuit de Pontchâteau ? Quels étaient tes points forts ?

Je me sentais bien sur le circuit de Pontchâteau, je savais que j’aimais ce circuit car je l’avais roulé en junior 2 lors de la Coupe du Monde. J’apprécie beaucoup ce parcours avec ses nombreuses relances, ses marches à deux reprises, ce sont des parties du circuit que j’affectionne beaucoup.

Comment s’est déroulée ta course ? Quand as-tu senti que ça pouvait le faire ?

La course s’est déroulée dans la meilleure des situations. J’ai attaqué au début, et mes coéquipiers ont fait un beau travail derrière. Quand Joris a attaqué, j’ai su accélérer moi aussi pour garder un avantage d’une trentaine de secondes. J’ai su que j’allais gagner vraiment qu’à la toute fin du dernier tour, car il ne fallait pas tomber ou crever. Mon avantage était quand même relativement faible en cas de problème.

Antoine Huby et ses coéquipiers du Cross Team Legendre | © Thomas Maheux

Tu n’as pas été retenu pour participer au Championnat du Monde espoirs. Comment vis-tu cette décision ? Qu’est ce qui a pesé dans la balance à ton avis ?

C’est une décision toujours difficile mais j’accepte le choix du sélectionneur et je vais travailler pour revenir encore plus fort. Mon manque de régularité sur cette saison a vraiment joué contre moi malheureusement, je vais travailler cela pour l’an prochain.

As-tu terminé ta saison de cyclo-cross ?

Pour l’instant ma saison de cyclo-cross n’est pas terminée car je suis remplaçant pour le championnat du monde, alors je continue à me préparer au cas où.

Comment vis-tu le fait de faire des courses sans public ? Tu le ressens ou tu es dans ta bulle pendant l’épreuve ?

Les cyclo-cross sans public c’est toujours spécial car on a l’habitude d’être poussé par la foule et de voir beaucoup de monde au bord du circuit. Maintenant on sait que c’est une année particulière et l’on doit faire avec si l’on veut avoir des courses malheureusement. Je le ressens aussi en course car j’adore l’adrénaline que peut nous fournir les spectateurs et fans sur le bord du parcours.

Antoine Huby Champion de France espoirs2 | © Thomas Maheux

Es-tu pour ou contre la vaccination contre le covid ?

Personnellement je ne suis pas contre la vaccination pour la covid 19, je pense que c’est une bonne chose après chacun à son opinion là-dessus. Quand je pourrais me faire vacciner je le ferais sans problème.

Tu ramènes le maillot au Cross Team Legendre, c’était l’objectif collectif majeur de l’équipe ?

Bien sûr c’était l’objectif de ramener au moins le maillot tricolore dans l’équipe car elle nous a permis de courir tout au long de la saison, d’aller faire beaucoup de cross en Belgique pour nous améliorer. On se devait de remporter le maillot, et là on a fait mieux avec en prime la troisième place de Florian Richard-Andrade en plus !

Comment te sens-tu au sein du groupe ? Steve Chainel vous apporte des conseils ? C’est un exemple pour toi ?

Je me sens très bien dans l’équipe, nous sommes un groupe soudé, une grande famille même. Steve nous apporte des conseils, de la bonne humeur quand tout va bien mais aussi dans les moments plus difficiles il est important car il nous apprend pleins de choses qui font la différence en course. Oui je peux dire que Steve est un exemple pour nous !

Par Maëlle Grossetête