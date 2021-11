Le parcours et les favoris des Championnats d'Europe de Cyclocross 2021 à Drenthe

Publié le 05/11/2021 09:55

Les Championnats d’Europe de Cyclo-cross se tiendrons les samedi 6 et dimanche 7 novembre aux Pays-Bas à Col du Vam – Drenthe.

Sur un territoire particulièrement dévoué et attentif au cyclo-cross, aussi bien concernant la pratique que pour les manifestations de haut niveau qui y sont organisées, pendant deux jours les meilleurs spécialistes s’affronteront dans l’un des rendez-vous les plus importants de la première partie de la saison hivernale.

© UEC

Les favoris attendus aux Championnats d'Europe Cyclocross 2021

323 athlètes venus de 19 pays sont inscrits à la manifestation continentale au cours de laquelle six titres seront mis en jeu : Hommes Élites (39 inscrits), Hommes Under 23 (70 inscrits), Hommes Juniors (82 inscrits), Femmes Élites (37 inscrites), Femmes Under 23 (40 inscrites) et Femmes Juniors (55 inscrites).

Chez les Hommes Élites, l’athlète de référence sera certainement le champion d’Europe en titre, le belge Eli Iserbyt, protagoniste d’un excellent début de saison avec trois victoires, une deuxième et une troisième place dans les cinq épreuves de Coupe du Monde disputées jusqu’à présent. La forte équipe belge pourra aussi compter sur des hommes de grande expérience comme Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans et Toon Aerts, tandis que Lars van der Haar sera l’athlète de référence pour les Pays-Bas.

Chez les Femmes ce sont les Pays-Bas qui se présenteront au départ avec tous les favoris des pronostics grâce à la présence de Denise Betsema, leader du classement de Coupe du Monde, Lucinda Brand, Annemarie Worst et la Championne d’Europe 2020 Ceylin del Carmen Alvarado. Les néerlandaises devront se défendre face à la jeune hongroise Kata Blanka Vas, toujours plus en forme comme le démontre sa victoire dans la dernière épreuve de Coupe du Monde disputée, la belge Sanne Cant et la française Hélène Clauzel.

Ryan Kamp (Pays-Bas), vainqueur du titre l’an dernier, sera l’un des hommes de référence chez les Under 23 avec son compatriote Pim Ronhaar, les belges Niels Vandeputte et Thibau Nys (champion d’Europe sur route) et le britannique Cameron Mason tandis que chez les femmes Puck Pieterse (Pays-Bas) défendra le maillot remporté l’an dernier dans la course à laquelle participeront, entre autres, sa compatriote Shirin van Anrooij et la française Line Buquier.

Les deux courses Juniors seront elles aussi intéressantes grâce à une participation particulièrement qualifiée et nombreuse.

Le parcours des Championnats d'Europe de Cyclocross 2021

parcours championnats europe cyclocross | ©

Enrico Della Casa, Président de l’Union Européenne de Cyclisme : « Les Championnats d’Europe de Cyclo- cross sont le dernier rendez-vous de la saison concernant l’activité de l’UEC qui coïncide cependant avec l’un des premiers événements importants de cette discipline au niveau international. L’Europe est depuis toujours considérée comme la patrie du cyclo-cross et nous en aurons encore une démonstration dans quelques jours dans l’un des lieux symbole de cette discipline.