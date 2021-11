Les Champions d'Europe 2021 de Cyclocross titrés à Col du Vam

Publié le 07/11/2021 19:40

Les Championnats d’Europe de Cyclo-cross auxquels ont participé 252 coureurs venus de 19 pays se terminent ce dimanche à Col du Vam - Drenthe.

Le week-end se cloture avec la victoire de la Lars van der Haar chez les Élites hommes qui s’impose devant Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout.

Lars Van der Haar champion d’Europe élite 2021 de cyclocross

© Bettini

Van der Haar a mené une course millimétrée surtout dans les phases finales en parvenant à revenir sur Quentin Hermans à deux tours de l’arrivée. Hermans qui dominait l’épreuve depuis le départ avec ses coéquipiers de la nationale belge. En effet, dès le départ, sept coureurs belges ont fait la sélection tandis que Van der Haar laissait faire pour ensuite reprendre un à un les hommes de tête, jusqu’à passer seul la ligne d’arrivée avec une avance de 25” sur Quentin Hermans et 54” sur Michael Vanthourenhout.

Lucinda Brand championne d’Europe élite 2021 de Cyclocross

© Bettini



Chez les Femmes Élites, après la médaille de bronze l’an dernier et l’argent en 2016, Lucinda Brand (Pays- Bas) remporte avec panache le titre européen. La championne du monde en titre n’a pratiquement pas eu d’adversaires et est restée seule en tête durant toute l‘épreuve. La lutte pour les secondes et troisièmes places a été particulièrement animée entre les néerlandaises Yara Kastelijn et Ceylin del Carmen Alvarado et la jeune hongroise Kata Blanka Vas. Dans les phases finales de la course, Kata Vas est parvenue à faire la différence et est montée sur la deuxième marche du podium à 56” de Lucinda Brand, devant Yara Kastelijn qui termine troisième à 1’02”.

Zoe Backstedt championne d’Europe junior

© Bettini

Les championnats ont débuté samedi avec l’épreuve réservée aux Femmes Juniors dominée par Zoe Backstedt. La britannique a pris la tête dès le départ et a mené la course en solitaire jusqu’à la ligne d’arrivée qu’elle a passé avec 1’06” d’avance sur la néerlandaise Leonie Bentveld et sa compatriote Nienke Vinke qui termine troisième à 1’30”.

Pour Zoe Backstedt il s’agit du nième titre en 2021 après les championnats du monde sur route et les trois succès aux Championnats d’Europe sur piste : Poursuite par équipes, Course à l’américaine et Poursuite individuelle, spécialité dont elle détient le record du monde décroché justement aux championnats d’Europe d’Apeldoorn 2021.

Aaron Dockx champion d’Europe junior

© Bettini



La course réservée aux Hommes Juniors s’est déroulée de la même manière avec le belge Aaron Dockx qui a dominé dès le premier tour et a géré toute la course avec une belle avance. Derrière lui la lutte pour les autres positions du podium s’est déroulée entre Haverdings (Pays-Bas) et Paletti (Italie), protagonistes d’un duel passionnant remporté par le néerlandais qui a pris la deuxième place devant l’italien.

Shirin van Anrooij championne d’Europe U23

© Bettini



Domination néerlandaise chez les Femmes Under 23 avec la victoire de Shirin van Anrooij qui a couru seule dès le premier des six tours prévus. Elle précède ses compatriotes Puck Pieterse, première l’an dernier, et la championne du monde en titre Fem van Empel.

Ryan Kamp champion d’Europe U23

© Bettini



Ryan Kamp (Pays-Bas) remporte encore le titre chez les Hommes Under 23 en confirmant sa victoire obtenue l’an passé. L’épreuve a été dominée par les coureurs belges qui ont de suite imposé un rythme particulièrement élevé en faisant la sélection jusqu’à la fin, quand Thibau Nys, champion d’Europe sur route, et Niel Vandeputte sont restés en tête. La victoire finale s’est jouée dans un sprint à trois sur la longue ligne droite de l’arrivée, où Ryan Kamp a précédé Niel Vandeputte et Thibau Nys.

La prochaine édition des Championnats d’Europe de Cyclo-cross se déroulera à Namur (Belgique) les 5 et 6 novembre 2022.