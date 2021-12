Saison 2021 de cyclocross : des chiffres particulièrement intéressants

Publié le 21/12/2021 18:55

L’Union Cycliste Internationale vient de publier différents chiffres concernant la saison 2021 de cyclocross. Des chiffres parfois surprenants, parfois impressionnants et surtout très intéressants.

La saison 2021 de cyclocross de l’UCI se terminera le 26 décembre prochain à Dendermonde en Belgique. L’Union Cycliste Internationale (UCI) vient toutefois de publier des chiffres sur la saison en passe de se terminer sur son site web. Retour sur cette saison riche en enseignements. Une catégorie notamment dominée par les Hollandais, mais qui fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Tour d’horizon des chiffres donnés par l’UCI sur cette saison 2021.

©UCI



La Hollande domine le cyclocross international

C’est peu dire que les Hollandais et hollandaises dominent copieusement la catégorie cyclocross de l’UCI. Voici quelques chiffres à l’appui. Les Pays-Bas ont tout simplement remporté les 4 titres en jeu lors des derniers championnats du monde de cyclocross. Mathieu Van der Poel (Hommes Elite), Lucinda Brand (Femmes Elite), Pim Ronhaar (Hommes moins de 23 ans), Fem Van Empel (Femmes moins de 23 ans).

Après sa victoire à Ostende en Belgique le 31 janvier dernier, le hollandais Mathieu Van der Poel s’est adjugé un quatrième maillot arc-en-ciel dans la catégorie cyclocross Elite Homme. Trois victoires d’affilée (2019, 2020 et 2021) sans oublier son sacre en 2015. Un total de maillots arc-en-ciel qui grimpe à 6 si l’on ajoute ses deux victoires acquises en juniors en 2012 et 2013.

La hollandaise Lucinda Brand a, par ailleurs, décroché une médaille d'or et le maillot arc-en-ciel lors des championnats du monde cyclocross UCI après le bronze, l'argent puis le bronze lors des trois éditions précédentes. La Néerlandaise a eu l'impression que le moment était venu : « Pendant quelques années, j'ai juste raté le coche et maintenant, c'est le moment... ».

©UCI

Le cyclocross est de plus en plus populaire

Selon l’UCI, 18 nations ont été représentées lors des championnats du Monde cyclocross UCI à Ostende. Un championnat qui a vu 5,3 millions de vidéos visionnées sur les différentes plateformes de l'UCI pendant l'événement et les jours suivants. L’instance internationale ajoute que 17.000 nouveaux fans et followers ont rejoint les plateformes de l'UCI pendant les championnats du monde cyclocross UCI 2021. Signe de l’engouement pour cette catégorie, 36 équipes cyclocross UCI sont désormais enregistrées pour la saison 2021-2022. Cela représente une augmentation impressionnante de 23 équipes en quatre ans (13 équipes enregistrées en 2017-2018).

La coupe du monde cyclocross UCI 2020-2021 a vu 2 victoires chacune pour Wout van Aert et Mathieu Van der Poel. Il faut savoir que la coupe du Monde a été raccourcie à seulement cinq manches en raison de la pandémie de Covid-19. Avec deux secondes places et une troisième, Van Aert a ravi le classement général au Néerlandais.

Fait notable, il n’y a pas de différence de prix entre les Hommes et les Femmes Elite dans toutes les épreuves de cyclo-cross UCI (Classes 1 et 2, Coupe du Monde UCI et Championnats du Monde UCI). Les vainqueurs de chaque compétition remportent le même prix. Notez enfin que la pente du pont principal sur le parcours de 2 900m à Ostende présentait un dénivelé impressionnant de 21 %.

©UCI