Wout Van Aert 3 victoires sur 3 courses

13/12/2021

Wout van Aert a remporté sa troisième course de cyclocross en huit jours. Dans la neige de Val di Sole en Italie, le coureur de la Jumbo-Visma a de nouveau couru vers la victoire au lendemain de sa victoire à Essen.

Le Belge Wout Van Aert a signé sa troisième victoire de la saison en autant de cyclo-cross, remportant la 9e manche de la Coupe du monde ce dimanche à Val di Sole en Italie. Van Aert a fait une course solide dès le départ. Le champion de Belgique était juste devant.

La démonstration de Wout Van Aert

Dès le deuxième tour, il passe à l'attaque et oblige toute la compétition à suivre. Faire des erreurs s'est avéré inévitable sur le parcours glissant. Van Aert a chuté à quelques reprises, mais a pu continuer sa course sans aucun problème. Dans les phases finales, le pilote du Team Jumbo-Visma a maintenu un rythme soutenu, lui permettant de se préparer à sa troisième victoire de la saison.

Les mots de Wout Van Aert

« Le plus important était de récupérer rapidement après quelques glissades glissantes. Il était pratiquement impossible de rester sur le vélo pendant toute la course », a analysé Van Aert peu après sa victoire. Le gagnant a été impressionné par les conditions de Val di Sole. "Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu du sport au plus haut niveau. De nombreux événements spectaculaires se sont produits. La course d'aujourd'hui est la preuve que le cyclocross peut être organisé n'importe où dans le monde. Je suis heureux d'avoir pu faire partie de ce grand combat. Je me concentre maintenant sur un camp d'entraînement avec l'équipe, après quoi je continuerai ma saison croisée à Termonde. Pour l'instant, je peux parler d'un début réussi de cette période. »

Plus tôt dans la journée, Marianne Vos a terminé deuxième sur le même parcours. L'ancienne championne du monde a réalisé une course de rattrapage impressionnante mais a perdu face à Fem van Empel dans le dernier virage lorsqu'elle s'est retrouvée coincée derrière un poteau.

Les mots de Marianne Vos

"J'ai parié sur une attaque dans la dernière descente, mais j'ai fait une erreur là-bas. La course n'a pas duré assez longtemps après ça pour la rattraper. Je peux être content de ma deuxième place et du fait que j'étais encore en compétition pour la victoire à la fin », a déclaré Vos après sa deuxième place.

Deux manches de Coupe du monde sont prévues le week-end prochain. La première se tiendra le samedi aux Pays-Bas, à Rucphen, et la seconde dimanche à la Citadelle de Namur en Belgique.