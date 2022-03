Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil : une nouvelle course pour amateurs au Brésil

Publié le 03/03/2022 20:15

La marque Giro d’Italia vient d’annoncer qu’elle organisera une nouvelle course au Brésil. Une course d’un jour pour les amateurs qui courront comme des pros avec un tronçon gravel.

La marque Giro d’Italia, qui organise notamment le Tour d’Italie, vient de présenter un nouveau projet ambitieux. Après avoir organisé des courses à Shangaï, c’est vers l’Amérique du sud que les organisateurs se sont dirigés et spécialement le Brésil. Le groupe italien vient effectivement d’annoncer, dans un communiqué de presse, le lancement de Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil, une cyclosportive pour les amateurs particulièrement relevée dans la région de Sao Paulo. Une course avec deux parcours dont l’un particulièrement difficile qui mélange montagne et gravel dans les magnifiques décors de la chaîne de montagne de Mantiqueira. Les parcours auront pour point de départ la ville de Campos do Jordao. Explications…





Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil : deux parcours relevés

L’événement Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil a tout pour plaire aux amateurs passionnés de cyclosport qui souhaitent vivre l’expérience d’une course relevée qui ressemble véritablement à une organisation professionnelle. L’objectif avoué des organisateurs est de proposer l’expérience aux amateurs de rouler « un jour comme un pro et de vivre le style italien ». Deux parcours sont au programme de ce grand événement cycliste amateur.

Un parcours court proposera un circuit de 63 Km dont 1.300 mètres de dénivelé positif. Le parcours long sera bien plus corsé avec ses 112 Km dont 2.650 mètres de dénivelé positif. Ce parcours empruntera notamment le redouté tronçon montagneux de Serra do Paiol avec ses 12 Km de montée presque ininterrompu et son dénivelé de 1.350 mètres.

Pour compliquer encore les parcours, un tronçon de gravel avec des chemins de terre sera aussi au programme de cette course. Notez qu’il s’agira de la première course dans le pays sudaméricain à proposer du gravel. Bien que réservé aux amateurs, l’événement sera organisé comme une course professionnelle. Les parcours seront fermés pour offrir une sécurité optimale. Un village expo sera aussi proposé dans la ville de Campos do Jordao qui dispose, par ailleurs, d’excellentes installations hôtelières pour accueillir l’événement.

La date de la course fixée au 3 avril 2022

C’est le 3 avril prochain que le Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil aura lieu. Une date qui n’a pas été choisie au hasard car il s’agit de la date anniversaire de la première édition jamais imprimée du Journal italien spécialisé dans le sport : « La Gazzetta Dello Sport ». Notez que le village expo sera ouvert du 1er au 3 avril prochain dans la ville de Campos do Jordao dans l’Etat de Sao Paulo. Selon les organisateurs : « le projet a été conçu et planifié dans les moindres détails pour agir également comme une plateforme de marketing sportif, de réseau et de business ».

Les inscriptions au Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil ont déjà été ouvertes au Brésil et elles ont remporté un véritable succès. En effet, plus de 1.000 coureurs se seraient déjà inscrits pour avoir un dossard. Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire ici.