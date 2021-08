Le nouveau groupe Sram XPLR dédié au Gravel

Publié le 10/08/2021 17:18

Le groupe SRAM viens d'annoncer une nouvelle collection nommée XPLR et dédié au gravel comprenant une transmission SRAM, une Fourche suspendue (oui, vous avez bien lu), une tige de selle téléscopique ainsi que des roues Zipp.

Il est encore assez difficile de répondre à la question "Qu'est ce que le Gravel" ? mais une chose est sûre, la pratique se structure et les équipementiers répondent aux besoins de ces cyclistes qui trouvaient leur bonheur, parfois dans le rayon route, parfois dans le rayon VTT. La preuve en est avec ce nouveau groupe Sram XPLR (a prononcer Explore).

Transmission XPLR

Sram XPLR Axs | © Sram

Le dérailleur arrière XPLR eTap AXS est conçu spécifiquement pour les systèmes 1x et pour être utilisé avec la cassette XPLR 10-44. Disponible en RED, Force et Rival avec des prix annoncés allant de 265€ pour le Rival et 325€ pour le Force à 685€ pour le Red.

Pour la cassette, la plage de développement de 440% de la cassette XPLR 10-44 offre une progression régulière des vitesses et un étagement serré surtout au niveau des petits pignons. Les pignons sont aussi optimisés pour les transmisisons électioniques. Deux modèles disponibles la XG-1251 affichée à 160€ et la XG-1271 affichée à 225€

Concernant les pédaliers Red et Force 1, ils offrent des plateaux 1x légers et rigides à montage direct dans des dimensions allant de 38 à 46 dents associés à des manivelles en carbone. Les plateaux enploient la technologie X-SYNC aux dents étroites-larges permet de maintenir la chaîne en place.

Fourche et Tige de selle Rock-Shox

Rock-Shox Rudy XPLR | © Sram

Avec ce nouveau groupe XPLR Rock-Shox se lance dans le gravel avec la Rudy XPLR. Elle propose un débattement de 30 ou 40mm et possède un T usiné, le tarif annoncé est de 869€.

Caractéristiques Principales

Plongeurs de 30 mm

Options de débattement : 30 mm ou 40 mm

Amortisseur Charger Race Day réglé pour les besoins du Gravel avec un blocage très ferme de la compression et une très large plage de réglages de la détente

Ressort Solo Air™ parfaitement réglé pour un débattement plus faible et une meilleure efficacité sur terrain cassant

Le liquide de suspension Maxima Plush réduit les frottements et les bruits parasites de la suspension

Dégagement du pneu jusqu’à 700 x 50.

Concernant la tige de selle il s'agit d'une reverb AXS brandée XPLR avec un diamètre de 27,2mm et un débattement au choix de 55mm ou 70mm au tarif annoncé de 600€.

Les roues

Zipp 101 XPLR | © Sram

On ne sait pas encore si Zipp a voulu nous rendre un vibrant hommage en nommant ses nouvelles roues 101 XPLR mais le clin d'oeuil est sympathique.

Ces nouvelles roues développées spécifiquement pour la pratique du gravel embarquent la technologie MOTO de chez Zipp, la construction des jantes à simple paroi permettrait d'améliorer le confort et l'amortissement des vibrations. Elles seront disponible en 700c ou 650b avec une largeur interne de 27 mm pour un poids annoncé 1620g la paire (sans valves). Le tarif en fonction du modèle varie de 870€ à 970€.

Avec ce nouveau groupe, Sram cherche à proposer le meilleur de la route et le meilleur du VTT pour une seule machine qui vise à gommer les différences entre les pratiques pour les cyclistes avides d'aventure.

Le groupe Sram XPLR | © Sram

Cervélo / Sram XPLR | © Sram