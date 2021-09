UCI : des championnats du monde de gravel et le développement du snow bike

Publié le 24/09/2021 08:50

Lors des actuels championnats du monde, l’UCI vient d’annoncer qu’elle allait créer une série mondiale pour le gravel l’an prochain avec des championnats du monde et compte aussi développer le snow bike.

Outre Atlantique, le gravel est devenu particulièrement populaire ces dernières années et se démocratise bien en Europe. A mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, le gravel se déroule principalement sur des routes non goudronnées, combinant aussi bien les pistes, les chemins forestiers, les chemins ou les pavés. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le gravel n’est pas nouveau. En effet, le vélo est antérieur au bitume et donc les premiers pratiquants de vélo faisaient du gravel bien avant l’heure ! Tombé en désuétude, il est redevenu populaire ces dernières années auprès de personnes préférant les chemins moins ardus que ceux pratiqués en VTT, ou bien auprès des cyclistes cherchant l'aventure

Vers un championnat du monde de gravel en 2022

L'instance dirigeante du cyclisme, l'UCI, a décidé, lors d'une réunion tenue à l'occasion des Championnats du monde de cyclisme sur route qui se déroulent actuellement en Belgique, de créer une série gravel. C’est en partenariat avec l’entreprise Golazo, qui organise déjà de nombreux événements gravel que l’UCI compte lancer sa série gravel. Différentes courses, comme par exemple la Garmin Unbound, sont très populaires en Amérique du nord et commencent à toucher un véritable public en Europe.

Dans son communiqué de presse, l’UCI a ainsi expliqué vouloir innover en matière de cyclisme hors route en créant de nouvelles séries mondiales : « Une nouvelle discipline, le gravel rejoindra le calendrier international du Cyclisme pour toute l’UCI en 2022. Dès l'année prochaine, l'UCI organisera, en collaboration avec l'organisateur d'événements Golazo, une Série Mondiale Gravel UCI composée d'événements permettant aux athlètes de se qualifier pour les Championnats du Monde Gravel UCI ». Aucune date n’a cependant été donnée par l’instance internationale pour le calendrier de la série gravel.

© Garen M

L’UCI souhaite aussi développer le vélo sur neige

L’UCI ne se focalise pas uniquement sur le gravel dans le développement de nouvelles catégories du cyclisme hors route. L’instance dirigeante du cyclisme s’intéresse de près au vélo sur neige (snow bike). Cette discipline, assez nouvelle, est un dérivé du VTT mais qui se pratique sur des descentes enneigées en montagne. L’Union Cycliste Internationale compte aussi mettre en place un nouveau classement dans les courses de la Coupe du monde de mountain bike sur piste courte.

David Lappartient, le président de l’UCI a ainsi déclaré à la presse, suite à la réunion du comité : « Le cyclisme continue d'innover, cette fois dans le domaine du tout-terrain avec la création d'un nouveau classement très intéressant pour le mountain bike cross-country de piste courte, la reconnaissance du gravel, une discipline supplémentaire en pleine expansion, le lancement d'un nouveau format d'équipe en cyclocross et l'exploration de nouvelles voies pour le développement du snow bike ».