DAHON a la recherche de partenaires Français pour sa distribution

Publié le 09/03/2022 10:00

Le pionnier mondial du vélo pliant cherche à recruter de nouveaux distributeurs et magasins spécialisés.

Après une année 2021 couronnée de succès sur le marché mondial, DAHON, le leader des vélos urbains pliants, est à la recherche de nouveaux distributeurs en France, désireux de grandir avec l'entreprise et de développer la notoriété des vélos urbains innovants et faciles d’utilisation de DAHON.

Showroom virtuel Dahon

La marque qui vise à améliorer le style de vie des cyclistes du monde entier depuis plus de 40 ans grâce à sa technologie pour vélos pliants de renommée mondiale, se réjouit d'accueillir de nouveaux partenaires français dans leur aventure avec une large gamme de vélos et d'accessoires disponibles à des prix abordables, tels que le modèle le plus vendu Mariner D8 et l'édition spéciale HIT. Un nouveau vélo en carbone léger en édition limitée pour le 40e anniversaire, un E-Scooter rapide, ainsi que les vélos à assistance électrique soignés et puissants CURL Ei4 et Unio E20.

Dahon UNIO E20

Les dernières informations de Dahon

L'ensemble de l'industrie du vélo est en plein essor et DAHON a obtenu de nombreux succès, notamment : des prix remportés au China Cycle show pour son nouveau vélo électrique CURL et son frein à disque interne, mais aussi l'enregistrement réussi de dizaines de brevets. La marque a élargi sa stratégie de partage à 360° pour inclure le partage de la technologie, de la conception, des pièces et de la marque avec les fabricants de vélos pliants et les fournisseurs de vélos et de pièces. Des sites de production ont été développés en Roumanie et dans un autre pays de la zone de libre-échange européenne et une salle d'exposition virtuelle en 3D a été créée pour permettre aux clients d'en savoir plus sur les produits DAHON.

Dahon MU LX

Des projets pour 2022, année du 40e anniversaire de Dahon

En tant que 40e anniversaire de l'héritage de DAHON dans l'industrie du vélo, 2022 sera une année importante avec le lancement de nouveaux modèles pour le marché mondial, notamment :

Une édition limitée du 40e anniversaire, un vélo pliant en fibre de carbone et une édition du 40e anniversaire du modèle Mariner, le plus vendu, pour lequel DAHON réduira les marges et le PDSF.

Des vélos compétitifs et conçus à cet effet, issus de la gamme classique de DAHON, la plus vendue.

Un mini-vélo (inspiré du DAHON Classic), et un vélo pliant multi-âges. Plusieurs vélos électriques, dont le Unio E20, le Curl Ei4 et un tricycle électrique de transport.

Les différents modèles et configurations de Dahon sont en tête des ventes sur différents marchés et la marque souhaite partager ces informations avec les entreprises qui cherchent à rejoindre son réseau de distribution.

Comment devenir distributeur DAHON ?

La marque espère obtenir l'aide de partenaires en France pour se développer sur différents marchés mais aussi nouer de nouveaux partenariats afin d'accroître ses ventes ainsi que sa présence en France. Les distributeurs intéressés pourront également profiter des avantages de travailler avec une marque mondialement connue et Dahon fournira aux nouveaux clients tout le matériel marketing nécessaire pour les aider à démarrer rapidement la promotion de la marque auprès de leurs clients.

Si vous êtes interessés, l'équipe Dahon est impatiente de recevoir les présentations de ses partenaires de distribution potentiels, veuillez les adresser par e-mail à Samantha{AT}dahon.com.

A propos de Dahon :

En 1982, DAHON a déclenché la révolution du vélo pliant avec l'introduction du Convertible, qui se veut être l'ancêtre de la plupart des vélos pliants modernes. Aujourd'hui, Dahon est reconnu comme un leader mondial. Guidée par les principes directeurs de l'innovation et du service, DAHON s'engage à créer un produit de qualité, une expérience de pilotage unique et des solutions de mobilité verte pour les personnes menant un style de vie actif et respectueux de l'environnement. DAHON, dont le siège social est situé dans l'Illinois aux États-Unis, dispose de bureaux, d'usines, de sites de coopération et d'un réseau de distribution dans le monde entier. Pour plus d'informations sur la marque, veuillez consulter le site www.dahon.com et pour les réseaux sociaux : Twitter/Instagram/YouTube : @dahonbikes.