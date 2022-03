Strava vous propose de vivre le Tour de France 2022 différemment

Publié le 30/03/2022 16:00

Strava souhaite proposer une nouvelle expérience pour vivre le Tour de France 2022 sous un nouvel angle.

Strava, la plus grande communauté de sportifs au monde rassemblant plus de 99 millions d'athlètes, annonce un partenariat de trois ans avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. Ce partenariat à long terme permet à Strava de développer de nouvelles expériences pour sa communauté mondiale d'athlètes et de leur faire vivre l'effervescence des courses, étapes après étapes.

Des contenus spécifiques pour suivre le Tour de France 2022 sur Strava

Pour la première fois, le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift prendront vie sur l’application Strava avec un hub de contenus dédiés où seront disponibles le suivi quotidien des activités et les photos des coureurs pros. Les fans pourront s’immerger en détail dans les segments, revivre les meilleures performances de la journée, connecter de manière unique avec les coureurs professionnels.

Strava se positionne donc comme un partenaire, mais développe encore son aspect social en allant plus loin que le partage des statistiques des sorties et se positionne presque comme un média alternatif en proposant ce hub de contenus, et nous avons hâte de voir ce que cela va donner.

A partir du 1er juillet 2022 vous pourrez suivre le Tour de France Femmes et le Tour de France sur Strava et vivre la 109ème édition de la « Grande Boucle » différemment.

Le Tour de France Femmes 2022 sur Strava

Le premier Tour de France Femmes avec Zwift en 2022 deviendra la course féminine la plus importante au monde. En apportant son soutien à l’événement, Strava, par sa puissance média, a la volonté de venir renforcer l’écosystème du cyclisme féminin et inspirer les futures générations de coureuses. Avant même l'officialisation de ce partenariat, le Tour de France et Strava partageaient déjà une longue histoire commune. Depuis plusieurs années, les équipes chargées de la conception des parcours du Tour de France utilisent Strava comme support pour créer les tracés de la course en analysant les informations provenant de millions de partages publics d'activités sur Strava en France. Strava est également depuis longtemps la plateforme digitale préférée de nombreux coureurs professionnels du peloton. Les coureurs partagent leurs efforts et performances avec leurs fans, les médias et la communauté mondiale des athlètes.

En 2021, 72 % des coureurs du Tour de France ont partagé leurs performances sur Strava et parmi eux 62 % des vainqueurs d'étape sur cette même édition. Strava permet également aux fans de rester connectés toute l’année avec leurs coureurs et coureuses préférés.