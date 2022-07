Vous êtes à la recherche d’un nouveau vélo de route haut de gamme polyvalent ? Voici les meilleurs vélos entre 3500 et 5500 €.

Cervélo R-Series Disc Shimano Ultegra 8000 11v Gris/Rouge 2021





Cadre : Cervélo Race

Groupe : Shimano Ultegra 8000

Fourche : Cervélo All Carbon

Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra 8020

Roues : DT Swiss P1800 32 Spline

Pneus : Vittoria Rubino Pro TLR Graphène 700x25c

Poids : non renseigné

Prix : 3699 €

Notre avis : Sobre, mais élégant, ce Cervélo R-Series est un vélo polyvalent. Avec son cadre, sa fourche tout en carbone et ses freins à disque Shimano Ultegra, c’est un bon compromis en le confort et la performance. Le vélo est équipé de roues DT Swiss P1800 32, en aluminium, mais polyvalentes, aussi bien efficaces sur le plat que lorsque la route s’élève.

Les + : Vélo polyvalent. Confort de route.

Les – : Pas de données sur le poids.

Scott Addict RC 40 2022





Cadre en carbone Addict RC Disc HMX

Groupe : Shimano Ultegra

Fourche : Addict RC HMX Flatmount Disc Eccentric Carbon steerer

Freins à disque Shimano SM-MT800 CL rotor 160/F and 160/R

Roues : Syncros RP2.0 Disc 28 Front / 28 Rear

Pneus : Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x28C

Poids : 8.16 kg

Prix : 3899 €

Notre avis : Avec son profil aéro, le Scott Addict RC 40 pèse plus de 8 kilos. Il est équipé avec des roues aluminium Syncros RP2.0 Disc en 28. Il bénéficie d’un groupe Shimano Ultegra et de freins à disques Shimano SM-MT800. Le grand point positif du vélo, c’est son cadre. Les couleurs du cadre sont judicieusement choisies pour un résultat abouti.

Les + : Couleur du cadre.

Les – : Le poids.

Canyon Endurace CF SL 8 Di2

Cadre : Canyon Endurace CF SL carbone

Groupe : Shimano Ultegra Di2

Fourche : Canyon FK0098 CF Disc carbone

Freins à disque Shimano MT800

Roues : DT Swiss Endurance LN

Pneus : Continental GP5000s TR, 30mm

Poids : 8.16 kg

Prix : 3999 €

Notre avis : Comme à son habitude, Canyon propose un excellent vélo rapporte qualité/prix. Proposé à moins de 4000 €, c’est certainement l’un des seuls vélos que vous trouverez équipé en Shimano Ultegra Di2 à ce prix-là. Disponible en jaune ou en gris, le vélo est équipé de roues DT Swiss Endurance LN aluminium, mais plutôt légères et polyvalentes.

Les + : Groupe Shimano Ultegra Di2. Rapport qualité/prix.

Les – : Le poids.

Trek Emonda SL 6 Pro Disc Shimano Ultegra 11V 2021 et 2022

Cadre : Carbone OCLV Série 500 ultraléger

Groupe : Shimano Ultegra 8000

Fourche : Émonda SL tout en carbone

Freins à disque hydrauliques Shimano RT800

Roues : Bontrager Aeolus Elite 35 Carbone

Pneus : Bontrager R2 Hard-Case Lite 700x25C

Poids : 8.03 kg

Prix : 4299 €

Notre avis : Que ce soit la version 2021 ou 2022, le Trek Emonda SL 6 Pro est un vélo réussi. Le cadre aérodynamique donne une allure agressive au vélo. Le cadre et la fourche sont 100% carbone pour plus de confort lors de vos sorties. Le vélo est équipé de roues Bontrager Aeolus Elite 35 en carbone, à la fois confortables et polyvalentes.

Les + : Roues en carbone. Design du cadre.

Les – : Le prix.

Origine Axxome GTR Evo





Cadre : Axxome II GTR Evo Disc Carbone

Groupe : Shimano Ultegra

Fourche : Axxome II Evo Disc Superlight

Freins à disque Shimano RT800 Ice Tech 160/140 ventilés

Roues : Prymahl Orion C35 R Disc Carbone

Pneus : Michelin Power Road 25

Poids : 7.287 kg

Prix : 4430 €

Notre avis : Avec son groupe mécanique Shimano Ultegra, l’OrigineAxxome GTR Evo est un bon vélo rapport qualité/prix. Le vélo est équipé de roues carbone Prymahl Orion C35 R Disc pour plus de polyvalence et de légèreté (le vélo ne pèse que 7,287 kg). Grace au configurateur Origine, vous pouvez changer et modifier toutes les pièces du vélo à votre guise, que ce soit la couleur du cadre, les roues, mais aussi le groupe.

Les + : Configurateur Origine. Roues carbone. Le poids.

Les – : Cadre relativement simple.

Look 785 Huez Interference Red Mat Glossy 2022

Cadre : 785 HUEZ

Groupe : SRAM RIVAL ETAP AXS 12v

Fourche : 785 HUEZ

Freins à disque SRAM CENTERLOCK F: 160 mm R : 140 mm

Roues : FULCRUM RACING 900 DB 2WF-R C19

Pneus : HUTCHINSON FUSION 5 TUBELESS READY 700 X 25

Poids : Non renseigné

Prix : 4799 €

Notre avis : Équipé avec le groupe électronique SRAM RIVAL ETAP AXS 12 vitesses, le Look 785 Huez Interference Red Mat Glossy est un vélo taillé pour l’endurance. Son cadre Huez, conçu pour la montagne et les parcours exigeant, combiné au groupe électronique 12 vitesses, rend le vélo polyvalent. Il est équipé avec des roues aluminium, les FULCRUM RACING 900 DB 2WF-R C19. Avec un dégradé de noir et de rouge, la peinture du cadre donne un style agressif au vélo.

Les + : Groupe SRAM RIVAL ETAP AXS 12 vitesses. Couleurs du cadre.

Les – : Roues en alu.

Lapierre Xelius SL 7.0 2022 Pearl dark blue





Cadre : Xelius SL disc thru axle UD Superlight carbon

Groupe : Shimano Ultegra Di2

Fourche : New Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon

Freins à disque Shimano RTMT800 160mm front /140mm rear Center Lock

Roues : DT Swiss E1800 Spline 32 622×20 Center Lock Tubeless Ready

Pneus : Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700X25

Poids : Non renseigné

Prix : 4799 €

Notre avis : Ce Lapierre Xelius SL 7.0 est équipé du groupe électronique Shimano Ultegra Di2. Il est monté avec des roues alu DT SWiss d’une hauteur de 32 mm. Comme sur la majorité de ses modèles, ce Lapierre est équipé du Shock absorption technology (SAT), procédé permettant de mieux encaisser les chocs. Esthétiquement, cette technologie se remarque à la forme particulière du cadre au niveau de la selle.

Les + : SAT. Groupe Ultegra DI2.

Les – : Poids non indiqué.

Orbéa ORCA M20i TEAM

Cadre : Orbea Orca carbon OMR Disc

Groupe : Shimano Ultegra Di2

Fourche : Orbea Orca OMR ICR fork 2021 full carbon

Freins à disque Shimano R8170 Hydraulic Disc

Roues : FULCRUM Racing 600 DB

Pneus : Vittoria Rubino IV G2.0 Foldable 700x28c

Poids : Non renseigné

Prix : 4899 €

Notre avis : Cet Orbéa ORCA M20iTEAM est équipé en Shimano Ultegra Di2, un groupe électronique pour un passage de vitesse plus efficace. Il est disponible en trois coloris : Blue carbon – titan / Coral – black / Military green. Il est équipé de roues aluminium FULCRUM Racing 600 DB. Vous avez la possibilité de personnaliser le vélo en changeant certaines pièces comme les roues, le cintre ou encore le pédalier.

Les + : 3 coloris. Groupe Ultegra Di2.

Les – : Roues en alu.

BMC Roadmachine One Sram Force eTap AXS 12V Rouge Amber 2021





Cadre : Roadmachine Premium Carbon

Groupe : Sram Force eTap AXS, 12 vitesses

Fourche : Roadmachine 01 Premium Carbon

Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD

Roues : DT Swiss E 1800 SPLINE 32

Pneus : Vittoria Rubino 700×28

Poids : 8.30 kg

Prix : 4999 €

Notre avis : Avec son cadre et sa fourche tout en carbone, ce BMC Roadmachine fait le travail. Le grand point positif de ce vélo, c’est son groupe : Le Sram Force eTap AXS. Ce groupe électronique à la pointe de la technologie possède 12 vitesses. En revanche, les roues DT Swiss sont en alu et plutôt « bas de gamme » pour un vélo comme celui-ci. Avec 8,3 kg, le poids total du vélo est assez conséquent.

Les + : Groupe Sram Force eTap AXS 12 vitesses.

Les – : Les roues. Le poids.

ARGON 18 GALLIUM PRO DISC ULTEGRA DI2 11V 2021





Cadre : Gallium Pro carbone monocoque

Groupe : Shimano Ultegra Di2

Fourche : carbone monocoque

Freins à disque Shimano RT800 160 mm (AV) / 140 mm (AR)

Roues : Vision TriMax 30 Disc en aluminium

Pédalier FSA SL-K Carbone 50-34T

Poids cadre : 759 grammes

Prix : 4999 €

Notre avis : Proposé à 4999 € au lieu de 6445 €, cet Argon 18 ARGON 18 GALLIUM PRO est un vélo taillé pour la performance. Il est équipé du groupe Shimano Ultegra DI2 pour un passage de vitesse rapide et efficace. Le poids du cadre n’est que de 759 grammes. En revanche, les roues Vision TriMax 30 Disc sont en aluminium, plutôt décevant pour un vélo aussi performant et équipé que l’ARGON 18 GALLIUM PRO.

Les + : Le prix. Le poids du cadre. Groupe en Shimano Ultegra DI2.

Les – : Les roues.

BH ULTRALIGHT EVO DISC 8.0 SRAM RIVAL ETAP AXS 12V 2022

Cadre : Ultralight Evo Disc Carbon Monocoque

Groupe : Sram Rival Etap 12 vitesses

Fourche : Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5

Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra

Roues : Vision Trimax 35

Pneus : Hutchinson Epsilon 700x 28

Poids : Non renseigné

Prix : 5299 €

Notre avis : Équipé du groupe SRAM RIVAL ETAP AXS, le BH ULTRALIGHT EVO DISC 8.0 bénéficie également d’un groupe électronique 12 vitesses. Un groupe haut de gamme pour une transmission fluide et silencieuse. Le vélo est équipé de roues aluminium Vision Trimax 35. En revanche, le poids du vélo n’est pas indiqué.

Les + : Groupe Sram Rival Etap 12 vitesses

Les – : Poids non renseigné.

