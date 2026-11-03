Spécialiste du vélo pliant depuis plus de 40 ans, Dahon poursuit le développement de sa gamme urbaine avec le Mariner D8. Ce modèle équipé de roues de 20 pouces, d’une transmission Shimano à 8 vitesses et d’un cadre en aluminium mise sur la polyvalence. Avec un poids annoncé d’environ 12,8 kg et un prix de 899 €, il s’adresse aux cyclistes qui souhaitent combiner déplacements quotidiens, transports en commun et sorties à vélo. Découverte de ce modèle pensé pour la mobilité urbaine.

Un vélo pliant conçu pour les déplacements quotidiens

Avec le Mariner D8, Dahon propose un vélo destiné aux cyclistes urbains qui recherchent une solution pratique sans nécessairement sacrifier le confort ou les équipements.

Le vélo repose sur un cadre en aluminium, avec une géométrie caractéristique des modèles pliants de la marque. Il adopte des roues de 20 pouces, un format plus grand que les 16 pouces présents sur les Dahon K9 et Boardwalk D7 16″.

Cette configuration constitue un compromis intéressant entre encombrement réduit et comportement routier. Les roues de 20 pouces permettent notamment d’envisager des trajets urbains variés, avec une approche plus proche de celle d’un vélo traditionnel.

Le Mariner D8 est proposé en trois coloris : argent, noir et bleu marine. Son design reste sobre et fonctionnel, avec des équipements adaptés aux déplacements quotidiens.

Un cadre aluminium renforcé par la technologie DAHON-V

L’une des particularités techniques du Mariner D8 réside dans l’utilisation de la technologie DAHON-V, développée pour améliorer la rigidité des vélos pliants.

Le système associe notamment deux éléments : le câble DELTECH et le Super Down Tube.

Le câble DELTECH vient renforcer la structure du cadre en créant une forme triangulée. Selon Dahon, cette solution permet d’augmenter la rigidité de 15 % et de réduire les contraintes exercées sur l’articulation principale.

Le Super Down Tube, un tube inférieur renforcé, complète cette architecture. Le constructeur annonce un gain supplémentaire de rigidité de plus de 10 % dans les directions longitudinale et latérale.

L’objectif est de conserver les avantages d’un vélo pliant tout en améliorant la transmission de l’effort au pédalage. Ces chiffres correspondent aux données du constructeur et ne constituent pas des mesures réalisées lors de notre essai.

Une transmission Shimano à 8 vitesses

Pour la transmission, Dahon a retenu un ensemble Shimano à 8 vitesses, avec un dérailleur arrière Altus M310-L et une commande Rapidfire Plus.

Le vélo dispose d’un plateau de 52 dents, associé à une cassette Shimano 11-32 dents. Cette combinaison offre une plage de développements adaptée à une utilisation urbaine, avec la possibilité de faire face à quelques côtes sans se limiter aux parcours plats.

Le choix d’une transmission Shimano classique facilite également l’entretien et le remplacement des pièces.

Côté freinage, le Mariner D8 est équipé de V-Brakes Tektro 855AL. Une solution mécanique éprouvée, relativement simple à entretenir, même si elle ne présente pas les mêmes caractéristiques que des freins à disque, notamment sous la pluie.

Les roues de 20 pouces sont associées à des pneus Schwalbe de 1,5 pouce de largeur. Un équipement cohérent pour des trajets sur routes et pistes cyclables.

Un pliage compact pour faciliter le transport

Le système de pliage constitue naturellement l’un des principaux arguments du Mariner D8.

Dahon utilise une articulation de cadre BA Hinge, conçue autour d’un mécanisme de verrouillage renforcé. La potence pliante en aluminium dispose également d’un système de sécurité destiné à maintenir l’ensemble correctement verrouillé.

Une fois replié, le Mariner D8 affiche des dimensions de 82,8 × 35,5 × 67 cm.

Ce format permet d’envisager son transport dans le coffre d’une voiture, son rangement dans un appartement ou encore son utilisation en complément du train.

Avec environ 12,8 kg annoncés dans la fiche technique, le Mariner D8 reste relativement léger pour un vélo pliant de 20 pouces, même s’il demande davantage d’effort à porter que les modèles les plus légers de la gamme.

Le système DFS de Dahon repose sur un pliage en trois étapes, avec pour objectif de faciliter les manipulations répétées.

Des équipements pratiques pour la ville

Le Mariner D8 se distingue également par son équipement destiné aux déplacements quotidiens.

Il dispose notamment d’un porte-bagages arrière compatible MIK, permettant de transporter des affaires ou d’installer des accessoires adaptés. Les garde-boue sont également fournis, un avantage appréciable pour rouler sur chaussée humide.

Dahon met aussi en avant l’utilisation de composants et de traitements résistants à la corrosion. Une caractéristique intéressante pour un vélo amené à circuler régulièrement sous la pluie ou dans des environnements humides, notamment à proximité du littoral.

La hauteur de selle et la position du guidon peuvent être ajustées pour s’adapter à différentes morphologies. Dahon recommande le vélo aux cyclistes mesurant entre 1,45 m et 1,90 m, avec un poids maximal utilisateur de 105 kg.

Ces possibilités de réglage permettent notamment d’envisager une utilisation partagée au sein d’un foyer.

Un vélo adapté aux trajets multimodaux

Le principal intérêt du Mariner D8 réside dans sa capacité à s’intégrer dans plusieurs types de déplacements.

Pour rejoindre une gare, effectuer les derniers kilomètres entre un parking et son lieu de travail ou simplement éviter de laisser son vélo dans la rue, le format pliant présente des avantages concrets.

Les roues de 20 pouces, la transmission à 8 vitesses et les équipements de série donnent au Mariner D8 une orientation polyvalente.

Son encombrement une fois plié reste cependant supérieur à celui d’un modèle de 16 pouces. C’est un compromis à prendre en compte selon les besoins : un vélo plus compact sera généralement plus facile à ranger dans un espace très réduit, tandis que les roues de 20 pouces peuvent offrir davantage de polyvalence sur les parcours urbains.

Dahon Mariner D8 : un prix de 899 €

Le Dahon Mariner D8 est commercialisé au prix de 899 € sur la boutique européenne du constructeur.

À ce tarif, il propose un cadre aluminium renforcé par la technologie DAHON-V, une transmission Shimano à 8 vitesses, des roues de 20 pouces et plusieurs équipements pratiques, dont un porte-bagages arrière et des garde-boue.

Le Mariner D8 se positionne ainsi comme un vélo pliant urbain relativement complet, destiné aux cyclistes qui privilégient la polyvalence et la facilité de transport plutôt que la recherche du poids le plus faible possible.

Pour découvrir les caractéristiques détaillées et commander le vélo, rendez-vous sur la boutique officielle Dahon.

Verdict : un vélo pliant urbain qui mise sur la polyvalence

Avec le Mariner D8, Dahon propose une approche pragmatique du vélo pliant. Le constructeur privilégie un ensemble cohérent, associant roues de 20 pouces, transmission Shimano à 8 vitesses et équipements adaptés aux déplacements quotidiens.

Son cadre aluminium renforcé, son système de pliage et ses composants résistants à la corrosion constituent des arguments intéressants pour une utilisation régulière en ville.

Le poids annoncé de 12,8 kg et l’encombrement une fois plié restent des éléments à prendre en compte, notamment pour ceux qui doivent porter fréquemment leur vélo dans les escaliers.

À 899 €, le Dahon Mariner D8 apparaît comme une solution pertinente sur le papier pour les cyclistes à la recherche d’un vélo urbain pliant, équipé et polyvalent. Il restera à confirmer sur la route le confort, la maniabilité et la facilité réelle des manipulations au quotidien.

Fiche technique du Dahon Mariner D8