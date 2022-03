Anthony Perez remporte la Classic Loire Atlantique

Publié le 19/03/2022 18:00

Particulièrement actif tout au long de la course, le Toulousain est parvenu à s’imposer au forceps. Il s’impose pour la première fois depuis 2 ans, la 4e victoire de sa carrière.

Un final très disputé sur la Classic Loire Atlantique

C’était une arrivée pour costauds pour cette 23ème édition de la Classic Loire Atlantic et Anthony Perez a su donner le meilleur à l’issue d’une course particulièrement maîtrisée. Ce samedi, sur les routes de La Haye-Fouassière à l’occasion de la 4e étape de la Coupe de France, toute l’équipe s’est montrée particulièrement entreprenante. Ils se sont évertués à contrôler la première échappée, à l’image d’Eddy Finé et de Thomas Champion. Ensuite, à trois tours de l’arrivée (près de 45 km), Anthony Perez est parvenu à intégrer un groupe d’une quinzaine de coureurs qui a su prendre de l’avance sur le peloton.

Le Toulousain a attaqué à près de 3 km de l’arrivée avant de lancer le sprint et de franchir la ligne en vainqueur. Anthony Perez renoue ainsi avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis deux ans et un succès à Grasse lors de la 1ère étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Il s’offre ainsi la 4e victoire de sa carrière depuis ses débuts chez les professionnels. Anthony est le 4e coureur de l’équipe à lever les bras cette année après Bryan Coquard (2 succès), Benjamin Thomas (1) et Max Walscheid, vainqueur jeudi dernier. Il s’agit donc du 6e succès de l’équipe, de quoi motiver les troupes avant les nombreuses échéances qui s’annoncent dans les prochains jours.

Les mots d’Anthony Perez suite à sa victoire :

Anthony PEREZ (1er) : "J’avais la chance d’être protégé par mes coéquipiers une grande partie de la course. C’était une course d’usure et au début, on a bien roulé pour contrôler l’échappée, à l’image de Thomas Champion. Quand un groupe est sorti, j’ai essayé de répondre présent. J’étais un peu esseulé et il fallait être malin. Alors que l’arrivée approchait, j’ai suivi les coups parce que je repensais au scénario de la victoire de Warren Barguil au même endroit lors du championnat de France 2019. J’ai lancé le sprint de loin, ça ne s’est pas joué à grand-chose mais je suis vraiment heureux de m’être imposé. Ça fait du bien de regagner ! J’aime beaucoup cette course et je suis heureux d’ajouter mon nom à son palmarès. Demain, au GP de Cholet, on va tous tenter de réaliser le doubler !"

© Mathilde l'Azou

Jean-Luc JONROND, directeur sportif : "On a fait un gros travail collectif en contrôlant la première échappée, notamment avec Thomas Champion qui n’a pas compter ses efforts. À 3 tours de l’arrivée, environ 45 km, Anthony est sorti dans un groupe d’échappés. Nous n’étions pas l’équipe la mieux représentée dans ce groupe et il a bien manœuvré en économisant ses cartouches jusqu’au bout. ‘Antho’ a su rester calme, il a tenté un coup à 3 km de l’arrivée puis à très bien couru pour l’emporter. Avec les belles prestations de Max Walscheid (2e et 1er), on continue de surfer sur une bonne dynamique. C’est une très bonne nouvelle pour Anthony qui renoue avec le succès et qui démontre ainsi qu’il a parfaitement récupéré depuis la fin de Tirreno-Adriatico"

Source CP