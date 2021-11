Arnaud Démare se confie sur son année, ses doutes et ses ambitions

Publié le 23/11/2021 21:00

Arnaud Démare, sprinter dans l’équipe Groupama – FDJ, a sorti un livre appelé « Une année dans ma roue ». Il se confie sur cette année qu’il juge décevante, évoque ses doutes, mais aussi ses ambitions.

Le triple champion de France et sprinter de l’équipe Groupama – FDj depuis 2012, Arnaud Démare, est co-auteur du livre « Une année dans ma roue ». Cet ouvrage, qu’il qualifie de « quasiment un journal intime », revient sur sa saison 2021 plus compliquée qu’il ne l’espérait après une année 2020 faste. Le natif de beauvais, qui a soufflé ses 30 bougies cette année, a été interviewé par nos confrères du blog de l’équipe Groupama – FDJ. Dans ce livre, où il se confie toujours à chaud sur ses émotions, ses doutes et ses ambitions, il se livre à cœur ouvert comme rarement un cycliste ne l’a fait auparavant. Extraits de cet interview.





Quasiment un journal intime qui expose les doutes, les déceptions et les ambitions

Dans son interview, Arnaud Démare explique qu’après les chroniques réalisées avec Mathieu Coureau, le coureur de la FDJ doutait de continuer sur un tel format avant que le journaliste de Ouest-France ne le convainc d’écrire un livre. L’alchimie entre les deux hommes a fonctionné et le coureur s’est livré au journaliste, évoquant ses sensations et émotions à chaud. Dans la première partie de son livre, le sprinter rend hommage aux personnes qui l’entourent et évoque notamment ce qu’est la vie d’une femme de cycliste professionnel.

Ensuite, Arnaud Démare explique qu’il se disait qu’une « carrière passe vite » et qu’il ne voulait pas avoir « honte de faire les choses à moitié ». Aussi, il a cherché à être encore plus professionnel, un travail qui a notamment porté ses fruits avec une saison 2020 exceptionnelle. Malgré 9 victoires en 2021, le coureur évoque une saison décevante, mais assure « qu’il ne faut pas banaliser la victoire, car elle n’est jamais acquise d’avance ». Le sprinteur de Groupama – FDJ évoque aussi ses ambitions pendant l’interview : « Maintenant, moi je veux aussi gagner plus haut, car c’est là où l’on m’attend. Si je disais-je suis satisfait de ce que j’ai fait, je m’en contente, la Mayenne, c'était super… - C’est vrai, c’était super la Mayenne, mais on m’attend sur le Tour de France. Non seulement on m’y attend, mais je l’ai déjà fait, je peux le faire, et je dois le faire ».

Arnaud Démare évoque aussi la nécessité de se détacher des critiques

Evoquant une saison 2021 décevante, Arnaud Démare se montre quelque peu dur avec lui-même et précise qu’il a dû se détacher des critiques, notamment des réseaux sociaux. Il comprend que l’exposition des coureurs est source de critiques lorsque les victoires ne sont pas au rendez-vous, mais estime aussi qu’il se doit d’être exigeant envers lui-même confiant que : « C’est aussi cette exigence qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui ». Le sprinteur, triple champion de France sur route, confie que malgré ses 9 victoires durant la saison : « Cette année, c’était mauvais compte tenu de l’exigence personnelle que je m’applique ».

Comme rarement par le passé, le coureur picard exprime les frustrations qui ont été les siennes, la peur de gagner en amorçant un sprint, les déceptions et les doutes avant de souligner : « Je dois me faire plus confiance ». Finalement, Arnaud Démare analyse sa saison en confessant s’être parfois montré trop dur avec lui-même, qu’il doit se faire davantage confiance et que sa victoire dans Paris-Tour l’a motivé pour aborder la saison prochaine.